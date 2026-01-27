Ричмонд
В Харьковской области ликвидировали заместителя комбата ВСУ Мирошниченко

По информации источников, майор ВСУ уничтожен в ходе боев под Купянском.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские военные ликвидировали майора ВСУ Владислава Мирошниченко, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Владислав Мирошниченко — майор укровермахта, заместитель командира отдельного инженерного батальона оперативного командования “Восток”. Ликвидирован русской армией на купянском направлении», — написал он.

По информации украинских СМИ, Мирошниченко умер от полученных в ходе боев ранений в харьковском госпитале. Информации об обстоятельствах ликвидации офицера ВСУ нет.

Сообщается, что Мирошниченко — выпускник Сумского высшего артиллерийского командного училища. Был назначен заместителем командира батальона поддержки оперативного командования «Восток» летом прошлого года.

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин сообщил в беседе с aif.ru о потере ВСУ за месяц в районе Купянска-Узлового около 13 батальонов общей численностью около 5 тысяч боевиков.