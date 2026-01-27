Кишинев отказался от встречи с Тирасполем, заявил глава МИД ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Кишинев отказался от инициированной ОБСЕ встречи с переговорщиком Тирасполя в формате «1+1», сообщил во вторник глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«К счастью, наши международные посредники, в том числе ОБСЕ, также посчитали целесообразным придать динамику диалогу. И теперь уже, к сожалению, могу констатировать, что и от повторной инициативы уже со стороны ОБСЕ о проведении встречи политических представителей молдавская сторона буквально на днях также официально письменно отказалась», — сказал Игнатьев, слова которого приводит Telegram-канал телеканала «Первый Приднестровский».
Глава МИД ПМР назвал удручающей такую позицию Кишинева. «Это означает, что у молдавской стороны есть очевидно политические установки торпедировать и подрывать те форматы и те механизмы, которые у нас еще существуют в рамках переговорного процесса», — отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата «5+2» из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате «1+1», которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.