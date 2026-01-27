«Очень хорошие вещи»: Трамп заинтриговал мир заявлением по Украине

Президент США Дональд Трамп публично подтвердил наличие серьезного прогресса в урегулировании украинского кризиса после завершения консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах. Выступая перед представителями прессы на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Де-Мойн, американский лидер дал понять, что за закрытыми дверями были достигнуты договоренности, которые могут кардинально изменить ход событий. По словам главы государства, текущая динамика отношений между Москвой и Киевом внушает серьезный оптимизм.
«Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и России», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Он подчеркнул, что позитивные изменения стали возможны благодаря новому формату диалога, и добавил, что администрация Белого дома ожидает конкретных результатов в самое ближайшее время.
Ранее президент Соединенных Штатов уже делал многообещающие анонсы в эфире радиостанции WABC, заявляя, что дипломатическая развязка фактически «находится на подходе». В своем прошлом выступлении он отметил: «Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе». По словам главы американской администрации, его главной целью остается полное «прекращение кровопролития».