«Очень хорошие вещи»: Трамп заинтриговал мир заявлением по Украине

Президент США Дональд Трамп публично подтвердил наличие серьезного прогресса в урегулировании украинского кризиса после завершения консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах. Выступая перед представителями прессы на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Де-Мойн, американский лидер дал понять, что за закрытыми дверями были достигнуты договоренности, которые могут кардинально изменить ход событий. По словам главы государства, текущая динамика отношений между Москвой и Киевом внушает серьезный оптимизм.