Трамп заявил об «очень хороших событиях» по переговорам на Украине

Трамп заявил об «очень хороших событиях» в контексте переговоров по Украине.
Дональд Трамп заявил о «очень хороших событиях» в ходе текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время краткого общения с журналистами у Белого дома в Вашингтоне.
«Происходят очень хорошие события», — сказал Трамп во время беседы с журналистами. Он не уточнил, о каких именно договоренностях может идти речь и на какой стадии сейчас находятся контакты между сторонами конфликта и международными посредниками.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в процессе урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в ходе церемонии подписания устава «Совета мира».