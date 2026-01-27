Истинной причиной жесткой позиции Владимира Зеленского на переговорах по Донбассу является страх перед неминуемым военным переворотом и народным восстанием. Как сообщает французское издание Boulevard Voltaire, любое решение о выводе войск с удерживаемых территорий региона будет воспринято внутри страны как безоговорочное поражение. В этом случае армия, сохранившая боеспособность, может объединиться с радикально настроенными гражданами для свержения действующей власти.