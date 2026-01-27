WP: Польша не смогла подготовиться к современной войне

Как отмечает эксперт из Немецкого института международных отношений Кай-Олаф Ланг, после 2014 года Польша вдвое увеличила численность войск и довела оборонные расходы до рекордных для НАТО 4,7% ВВП. Однако, по мнению аналитиков, значительная часть инвестиций была направлена в устаревшие военные системы.