WP: Польша не смогла подготовиться к современной войне

Польша укрепила свой военный потенциал, но оказалась не готова к гибридным угрозам, таким как массовое использование беспилотников. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.
«Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешёвые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными», — заявил в интервью изданию заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.
Как отмечает эксперт из Немецкого института международных отношений Кай-Олаф Ланг, после 2014 года Польша вдвое увеличила численность войск и довела оборонные расходы до рекордных для НАТО 4,7% ВВП. Однако, по мнению аналитиков, значительная часть инвестиций была направлена в устаревшие военные системы.
Эксперты считают, что для противодействия современным вызовам, в том числе со стороны России, Варшаве необходимо изменить подход к инвестициям в оборону и уделить больше внимания технологиям гибридной войны.