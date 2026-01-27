Навроцкий обвинил СССР в Холокосте, признав освобождение Освенцима

«Да. Эти семь тысяч, которые были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря “Аушвиц” их не ждала свобода», — заявил Навроцкий.
Он также повторил тезис об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, что, по его мнению, привело к трагедии Холокоста. Это высказывание прозвучало в Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января.
Ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в Международный день памяти жертв Холокоста подтвердил неизменность исторической ответственности страны за преступления нацизма, заявив, что антисемитизму нет места в Германии. 27 января — в день освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 году, — он призвал помнить о систематическом уничтожении евреев и подчеркнул, что подобное никогда не должно повториться.
