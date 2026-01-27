Ричмонд
Запредельный цинизм премьер-министра Молдовы: «Мы не можем останавливать учебный процесс при каждом гололеде» — а сам бы послал своих детей в школу ломать руки и ноги по такой погоде?

Почти 350 человек поступили в больницу скорой помощи в Кишиневе за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Как можно назвать человека (а в нашем случае премьер-министра Молдовы Мунтяну), который, глядя на эти фото в БСМП, на голубом глазу говорит:

— Мы не можем останавливать всё при первом же гололеде.

Лед уже сошел и повода для паники нет!

Это он с Давосом перепутал, из которого прилетел давеча?

Так там, на придворных фото, все прибрано, никто не скользит, не расшибается о тротуары.

Ладно, ваша бездетная начальница, которой по барабану эти школьник-шмольники.

Но вот вы, домн премьер, своего ребенка послали бы по такому гололеду в школу?

Нет, не на машине с водителем и охраной, а своим ходом?

Так какого черта вы тут сказки рассказывает о том, что лед сошел и нечего останавливать учебный процесс?

Идем вечером прогуляемся вместе по дворам Кишинева.

Или прокатимся по трассе в любую сторону от Кишинева километров 50.

Может, этот «желтый цинизм» и вышибет из вас.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ.

Почти 350 человек поступили в больницу скорой помощи в Кишиневе за сутки.

За предыдущие сутки, 26 января, в приёмное отделение БСМП поступили 342 человека. Большинство обращений было связано с травмами, полученными из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба больницы.

Но у Мунтяну другая история…

«Я проснулся рано утром сегодня. У нас очень много тех, кто сидит в Тиктоках и на других платформах. А лучше бы взяли и поработали лопатой. Призывали и меня сделать тоже самое, но я занят другими делами, я организую работу правительства».

Премьер-министр Молдовы Мунтяну объяснил, что он бы с радостью расчистил дороги, но, к сожалению, он большой начальник.

Как говорится, душой я с вами на скользких дорогах по всей стране, но телом, к сожалению, в тёплом кресле в правительстве.

