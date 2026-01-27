Совфед: сенатор Вайнберг завершит свои полномочия досрочно

Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга 28 января. Сообщается, что парламентарий написал заявление по собственному желанию. Ситуацию прокомментировал глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
«Сенатор Александр Вайнберг написал заявление (о досрочном сложении полномочий — прим. ред.) по собственному желанию, это его право», — подчеркивается в сообщении ТАСС.
Напомним, Вайнберг — член комитета СФ по конституционному законодательству, представляет Нижегородскую область.
Заседание Совета Федерации по этому вопросу состоится в среду, 28 января 2026 года. Отмечается, что срок окончания полномочий Вайнберга истекал в сентябре этого года.
Ранее KP.RU сообщил, что сенатор от Коми Екатерина Шумилова досрочно сложила полномочия члена Совета Федерации. Она воспользовалась своим правом закончить политическую деятельность. Правда, Шумилова не раскрыла причин такого поступка.