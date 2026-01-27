Британия будет направлять доходы от конфискованной нефти РФ на Украину

Британское правительство планирует перенаправить прибыль, полученную от реализации конфискованной нефти с танкеров, предположительно связанных с российским «теневым флотом», на поддержку Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
Выступая перед комитетом по обороне Палаты общин британского парламента, Хили подчеркнул свое стремление к тому, чтобы доходы от продажи нефти с судов, находящихся под санкциями, были направлены на помощь Украине.
Он также отметил, что Лондон ввел санкции в отношении более 500 судов, составляющих так называемый «теневой флот».
Ранее сообщалось, что Азербайджан отправил в помощь Украине электрооборудование.