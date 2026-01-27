Трамп заявил об очень хороших отношениях с руководством Венесуэлы

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто объявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал американский лидер, эти фирмы компании средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.