Трамп заявил об очень хороших отношениях с руководством Венесуэлы

«Не знаю, что именно там происходит. Но я это совершенно не слышал», — сказал он в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова), отвечая на просьбу прокомментировать новые высказывания уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес.
. «Нет. У нас очень хорошие отношения», — подчеркнул при этом глава американской администрации, имея в виду уполномоченного президента Венесуэлы.
Как заявила ранее в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n Родригес, правительство Венесуэлы подчиняется народу и игнорирует приказы внешних сил. Она назвала последние заявления министра финансов США Скотта Бессента «неуместными и оскорбительными». Уполномоченный президент подчеркнула, что Венесуэла «не боится уважительных отношений с США», если они строятся в соответствии с международным правом и с учетом истории республики. Бессент утверждал, что США будут управлять Венесуэлой, контролировать продажу нефти и других ее ресурсов, а когда сочтут нужным, в стране будут проведены «свободные и справедливые выборы».
3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто объявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал американский лидер, эти фирмы компании средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.