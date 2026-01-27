По словам Филиппо, у страны есть тысяча причин покинуть Евросоюз. Среди них он назвал соглашение ЕС с блоком МЕРКОСУР, миграционный пакт, отмену выборов, возможное вступление Украины в ЕС к 2027 году, усиленный контроль переписок, скандал вокруг Pfizer, резкий рост цен на энергоносители и коррупцию в европейских структурах.