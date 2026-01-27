Ричмонд
Филиппо призвал граждан выйти на марш за выход Франции из ЕС

Флориан Филиппо анонсировал проведение национального марша за выход Франции из Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал сторонников принять участие в национальном марше за выход Франции из Европейского союза (Frexit). Мероприятие должно состояться 31 января в Париже.

По словам Филиппо, у страны есть тысяча причин покинуть Евросоюз. Среди них он назвал соглашение ЕС с блоком МЕРКОСУР, миграционный пакт, отмену выборов, возможное вступление Украины в ЕС к 2027 году, усиленный контроль переписок, скандал вокруг Pfizer, резкий рост цен на энергоносители и коррупцию в европейских структурах.

«Давайте все вместе примем участие в этом историческом национальном марше! За Frexit! Встречаемся в эту субботу, 31 января», — написал политик в соцсети X*.

Ранее Филиппо призвал прекратить конфронтацию и возобновить диалог с Москвой.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

