Крупалла: Германия приближается к газовому кризису

Запасы топлива в немецких подземных хранилищах опустились ниже критического уровня, заявил глава АдГ.

Источник: Аргументы и факты

Германия движется к газовому кризису, запасы голубого топлива в немецких газохранилищах опустились ниже критической отметки в 38 процентов, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

«Это означает, что ситуация становится критической», — сказал Крупалла, выступая на заседании федеральных партийных органов страны, трансляцию которого вел телеканал Welt.

Крупалла отметил, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии ниже уровня в 55 процентов обычно достигается к 1 февраля и считается напряженным.

«Показатель ниже 40 процентов официально классифицируется как критический», — пояснил политик.

Ранее ассоциация операторов подземных газохранилищ INES спрогнозировала, что запасы газа в подземных хранилищах Германии могут иссякнуть уже к середине января, если зима окажется экстремально холодной.