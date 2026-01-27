Крупалла: Германия приближается к газовому кризису

Германия движется к газовому кризису, запасы голубого топлива в немецких газохранилищах опустились ниже критической отметки в 38 процентов, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.
«Это означает, что ситуация становится критической», — сказал Крупалла, выступая на заседании федеральных партийных органов страны, трансляцию которого вел телеканал Welt.
Крупалла отметил, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии ниже уровня в 55 процентов обычно достигается к 1 февраля и считается напряженным.
«Показатель ниже 40 процентов официально классифицируется как критический», — пояснил политик.
Ранее ассоциация операторов подземных газохранилищ INES спрогнозировала, что запасы газа в подземных хранилищах Германии могут иссякнуть уже к середине января, если зима окажется экстремально холодной.