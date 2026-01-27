Представитель туроператора опроверг депортацию российских туристов из Чили

Одновременно с этим собеседник агентства сообщил, что местные жители и активисты-экологи, спровоцировавшие общественный резонанс в Чили вокруг этой ситуации, уничтожили два гидроцикла. Их участники экспедиции не смогли сразу вынуть из воды в конце маршрута, где их остановила полиция, и оставили транспортные средства на ночь на берегу Футалеуфу. По словам представителя туроператора, местные, выступающие против туризма, также повредили его автомобиль.