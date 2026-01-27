NYT: премьер Дании допустила пересмотр оборонного договора с США 1951 года

«Идея предоставления суверенитета — это красная линия, которую Дания и ее европейские союзники не переступят. Она высоко оценила договор 1951 года, но не исключает возможности его пересмотра в рамках дискуссий, которые продолжаются между датскими и американскими официальными лицами уже несколько месяцев», — пишет издание со ссылкой на Фредериксен.
Глава датского правительства подчеркнула, что генсек НАТО Марк Рютте не уполномочен вести подобные переговоры от имени Дании. Она также отметила, что переговорный процесс перешел в «традиционное русло» дипломатического поиска решений. По ее словам, Дания видит большие перспективы в установлении постоянного присутствия НАТО в Арктическом регионе, что может стать ключевым элементом новой системы безопасности.
Президент США Дональд Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если НАТО сочтет это необходимым.