Посол России в Молдове почтил память жертв фашизма в Кишиневе

Посол Олег Озеров и другие представители дипмиссии в Кишиневе возложили цветы к памятнику жертв фашизма.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Озеров возложил цветы к Мемориалу жертвам фашизма в Кишинёве в день годовщины освобождения Освенцима Советской армией.

В посольстве РФ сообщили, что в церемонии также принял участие посол Республики Беларусь Анатолий Бубен.

«В ходе мероприятия было подчеркнуто, что справедливый суд истории, в том числе Нюрнбергский трибунал, вынес организаторам этих преступлений окончательный приговор, а любые попытки отрицать масштаб злодеяний или ответственность их прямых исполнителей являются кощунством по отношению к памяти невинных жертв», — сообщили в дипмиссии.

Участники церемонии почтили память миллионов людей, погибших от рук нацистских палачей и их пособников.

На территориях, находившихся под контролем фашистского режима Иона Антонеску, были уничтожены сотни тысяч человек — евреев, цыган, русских и представителей других национальностей, отметили в посольстве России в Молдове.