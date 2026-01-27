Евродепутат Вилимски назвал недопустимым вступление Украины в ЕС в 2027 году

«Требовать членства в ЕС, да еще в столь ранние сроки, граничит с гордыней. Вступление в Евросоюз не может быть “концертом по заявкам”, оно должно строго соответствовать действующим критериям и процедурам», — говорится в заявлении Вилимски, распространенном пресс-службой АПС. По его словам, Украина в настоящее время не соответствует ни экономическим, ни институциональным требованиям для вступления в ЕС, в том числе в части борьбы с коррупцией.