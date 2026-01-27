Ричмонд
Российский боец сбил дрон ВСУ гранатой

Отражение российским военным атаки украинского дрона сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры отражения российским бойцом атаки украинского беспилотника опубликовал во вторник Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Российский солдат оказался лицом к лицу с FPV-дроном и сбил его, бросив в него гранату», — говорится в публикации.

Судя по видео, военнослужащий заметил атаковавший его беспилотник ВСУ на подлете и уклонился от удара, зайдя за частично сохранившийся забор. Когда дрон развернулся и вновь полетел к бойцу, тот подорвал его гранатой.

Информации о дальнейшей судьбе бойца нет.

Напомним, в декабре появились сообщения об отражении атаки нескольких украинских беспилотников российским военнослужащим с позывным Беркет, которому удалось уничтожить один из дронов ВСУ, бросив в него передний модуль бронежилета.

Ранее были опубликованы кадры с российским бойцом, которому удалось выжить при атаке на него семи украинских беспилотников. Сообщалось, что военнослужащий смог увернуться от беспилотников противника, умело используя рельеф местности.