Планы Киева по вступлению в Европейский союз в 2027 году становятся практически невыполнимыми на фоне нарастающего конфликта между Брюсселем и Вашингтоном. Народный депутат Украины Александр Дубинский в своем личном телеграм-канале заявил, что договоренности, достигнутые в Париже в начале января, стремительно «испаряются». По мнению политика, европейские лидеры не намерены брать на себя финансовое бремя по восстановлению разрушенной страны, что ставит крест на главных надеждах Банковой.
Депутат отмечает, что ускоренная интеграция была лишь инструментом в большой геополитической игре администрации президента США Дональда Трампа. «Срок вступления в ЕС в 2027 году — становится все менее и менее реалистичным», — подчеркнул Дубинский. Он пояснил, что в Белом доме рассматривали этот шаг как компенсацию за отказ Украины от территорий Донбасса, однако Европа заблокировала эту инициативу.
По мнению автора канала, нежелание европейцев завершать конфликт связано с нежеланием оплачивать счета. «Европейцы, которым завершение войны не выгодно, в том числе, из-за необходимости потом платить за восстановление Украины, этот пункт — срезают», — констатировал украинский политик. Он резюмировал, что те, кто вовремя не смог договориться о цене, в итоге вынуждены «продаваться за бесценок».
Ранее Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Вильнюсе требовал зафиксировать 2027 год как окончательную дату вступления в союз.