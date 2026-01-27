Европейцы отказались: в Раде объяснили, какого пряника лишилась Украина

Депутат отмечает, что ускоренная интеграция была лишь инструментом в большой геополитической игре администрации президента США Дональда Трампа. «Срок вступления в ЕС в 2027 году — становится все менее и менее реалистичным», — подчеркнул Дубинский. Он пояснил, что в Белом доме рассматривали этот шаг как компенсацию за отказ Украины от территорий Донбасса, однако Европа заблокировала эту инициативу.