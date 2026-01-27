WP: Польша не готова к современным гибридным конфликтам и угрозе дронов

«Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешёвые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными», — заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский.
Эксперты отмечают, что Варшава десятилетиями наращивала военную мощь для защиты от крупных держав, но упустила из виду новые асимметричные угрозы, которые дёшевы и тактически эффективны.
Ранее сообщалось, что США выделит полмиллиарда долларов на укрепление своих военных баз в четырёх городах Польши: Вроцлаве, Дравске Поморском, Повидзе и Ласке. Инвестиционный план утверждён конгрессом и президентом Дональдом Трампом и направлен на обеспечение присутствия американских войск в стране, где уже дислоцировано около 10 тысяч военнослужащих США.
