WP: Польша не готова к современным гибридным конфликтам и угрозе дронов

Ранее сообщалось, что США выделит полмиллиарда долларов на укрепление своих военных баз в четырёх городах Польши: Вроцлаве, Дравске Поморском, Повидзе и Ласке. Инвестиционный план утверждён конгрессом и президентом Дональдом Трампом и направлен на обеспечение присутствия американских войск в стране, где уже дислоцировано около 10 тысяч военнослужащих США.