WP: Польша не готова к современным гибридным конфликтам и угрозе дронов

В США указали на серьёзные пробелы в обороноспособности Польши. Страна оказалась не готова к современным гибридным угрозам, в частности к массированным атакам беспилотников. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на экспертов и официальных лиц.

«Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешёвые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными», — заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский.

Эксперты отмечают, что Варшава десятилетиями наращивала военную мощь для защиты от крупных держав, но упустила из виду новые асимметричные угрозы, которые дёшевы и тактически эффективны.

Ранее сообщалось, что США выделит полмиллиарда долларов на укрепление своих военных баз в четырёх городах Польши: Вроцлаве, Дравске Поморском, Повидзе и Ласке. Инвестиционный план утверждён конгрессом и президентом Дональдом Трампом и направлен на обеспечение присутствия американских войск в стране, где уже дислоцировано около 10 тысяч военнослужащих США.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

