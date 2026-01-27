Глава МИД Украины назвал подписантов мирного плана

«Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией — должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс», — сказал министр.
Материал дополняется.
