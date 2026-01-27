Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Украины назвал подписантов мирного плана

Соглашение об урегулировании военного конфликта — двусторонний документ, Россия и Украина будут подписывать его с США, но отдельно друг от друга, рассказал глава украинского МИДа Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

Все новости РБК
Источник: Офис президента Украины

«Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией — должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс», — сказал министр.

Журналисты обратили внимание, что один из пунктов мирного плана касается вступления Украины в Евросоюз. Сибига в ответ заявил, что «даже если подписи ЕС под документом нет — в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками».

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше