Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Соответствующее заявление министр сделал в ходе интервью украинскому изданию «Европейская правда», отвечая на уточняющий вопрос, являются ли ЗАЭС и территории нерешенными вопросами в переговорах.
«Как вы знаете, все еще остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы (вопрос территорий и ЗАЭС — ред.) Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать», — заявил Сибига в интервью украинскому изданию «Европейская правда».
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме «холодного останова».
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
В субботу, 25 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.