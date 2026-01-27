Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Польша оказалась не готова к современным военным конфликтам

Стало известно о неготовности Польши к ведению боевых действий в современных условиях.

Источник: Аргументы и факты

Польша долгие годы наращивала военную мощь, однако оказалась неготовой к современным гибридным угрозам, таким как массовое применение беспилотников. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на мнения экспертов.

«Мы готовились к классической войне, но выяснилось, что более дешёвые средства, такие как БПЛА, могут быть чрезвычайно эффективными и дают важное тактическое преимущество на передовой, особенно по сравнению с дорогостоящим традиционным вооружением», — заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский.

Эксперт из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг напомнил, что с 1989 года Варшава целенаправленно укрепляла оборонный потенциал, стремясь избежать зависимости от Германии и Советского Союза.

«Вся польская стратегия безопасности строилась на прочных трансатлантических связях и тесном партнёрстве с США в сфере обороны и стратегии», — отметил он.

Однако для Варшавы стал «большим шоком» недавний поворот в американской политике. В новой стратегии национальной безопасности США главной угрозой для Европы названа нелегальная миграция, а не военные конфликты или действия России.

Ранее сообщалось, что Польша получила первую партию «нацеленных на Россию» гаубиц K9A1 Thunder.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше