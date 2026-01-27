Польша долгие годы наращивала военную мощь, однако оказалась неготовой к современным гибридным угрозам, таким как массовое применение беспилотников. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на мнения экспертов.
«Мы готовились к классической войне, но выяснилось, что более дешёвые средства, такие как БПЛА, могут быть чрезвычайно эффективными и дают важное тактическое преимущество на передовой, особенно по сравнению с дорогостоящим традиционным вооружением», — заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский.
Эксперт из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг напомнил, что с 1989 года Варшава целенаправленно укрепляла оборонный потенциал, стремясь избежать зависимости от Германии и Советского Союза.
«Вся польская стратегия безопасности строилась на прочных трансатлантических связях и тесном партнёрстве с США в сфере обороны и стратегии», — отметил он.
Однако для Варшавы стал «большим шоком» недавний поворот в американской политике. В новой стратегии национальной безопасности США главной угрозой для Европы названа нелегальная миграция, а не военные конфликты или действия России.
Ранее сообщалось, что Польша получила первую партию «нацеленных на Россию» гаубиц K9A1 Thunder.