В ООН призвали страны вернуться к ядерному разоружению

«Все страны-члены, в особенности ядерные державы, должны вернуться на путь ядерного разоружения и снижения напряженности, чтобы Часы Судного дня вернулись хотя бы к отметке 86 [секунд до полуночи]», — сказал он.
27 января ученые в ходе видеоконференции американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists перевели стрелки символических Часов Судного дня на четыре секунды ближе к «ядерной полуночи».
Часы Судного дня — гипотетические часы, отмечающие близость человечества к исчезновению. Их цель — информирование мирового сообщества об опасности. Положение их стрелок символизирует степень напряженности в мире, связанной с ядерной угрозой, военными конфликтами, климатическими изменениями, кибервойнами, биотерроризмом и прочим.
За более чем 70-летнюю историю существования часов стрелки на них меняли свое положение более 20 раз. Дальше всего — на 17 минут — стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны.
Bulletin of the Atomic Scientists был основан учеными, участвовавшими в начале 1940-х годов в проекте «Манхэттен» по созданию ядерного оружия. Осознав последствия американских атомных бомбардировок Японии, они стали пацифистами. Журнал издается с 1945 года в Чикагском университете.