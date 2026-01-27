Ричмонд
Дроны уничтожили позиции ВСУ в многоэтажках в районе Орехова

Беспилотники разнесли блиндажи украинских боевиков на окраинах Орехова.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения ударов по местам скопления украинских боевиков в районе запорожского города Орехов опубликовал во вторник Telegram-канал российской группировки войск «Днепр».

«Операторы БпЛА группировки войск “Днепр” ударили по позициям пехоты ВСУ в зданиях населенных пунктов на ореховском направлении, а также разнесли блиндажи с боевиками противника на окраинах», — говорится в публикации.

Судя по видео, дроны атаковали, в частности, пункты временной дислокации противника в многоэтажной застройке.

Информации о потерях ВСУ в результате ударов по позициям украинских боевиков под Ореховом нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» российской группировки войск «Восток» замаскированного узла обороны ВСУ, выявленного в лесополосах Запорожской области.

Также сообщалось о поражении корректируемыми боеприпасами «Краснополь» пунктов временной дислокации украинских боевиков и позиций дроноводов ВСУ в Сумской области.

