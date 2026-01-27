Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хили: Великобритания нарастил военное присутствие в Украине с 2024 года

Лондон увеличил число своих военных на территории Украины, заявил глава Минобороны Британии Хили.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что число британских военнослужащих на территории Украины увеличилось с июля 2024 года, после парламентских выборов в стране.

Выступая в комитете по обороне Палаты общин, он уточнил, что на Украине находятся «несколько британских военнослужащих», которые обеспечивают безопасность посольства Великобритании в Киеве и оказывают поддержку украинской стороне в вопросах обороны.

«У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине. С момента выборов это число выросло», — отметил Хили.

Ранее в министерстве обороны Британии заявили, что Лондон намерен предоставить Украине финансовую помощь в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов). Средства пойдут на подготовку к возможному развертыванию многонациональных вооруженных сил.

Узнать больше по теме
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше