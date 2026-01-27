Хили: Великобритания нарастил военное присутствие в Украине с 2024 года

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что число британских военнослужащих на территории Украины увеличилось с июля 2024 года, после парламентских выборов в стране.
Выступая в комитете по обороне Палаты общин, он уточнил, что на Украине находятся «несколько британских военнослужащих», которые обеспечивают безопасность посольства Великобритании в Киеве и оказывают поддержку украинской стороне в вопросах обороны.
«У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине. С момента выборов это число выросло», — отметил Хили.
Ранее в министерстве обороны Британии заявили, что Лондон намерен предоставить Украине финансовую помощь в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов). Средства пойдут на подготовку к возможному развертыванию многонациональных вооруженных сил.