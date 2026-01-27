Британский спецназ тайно закрепился на Украине

Тем временем российская сторона указывает на гораздо более глубокую вовлеченность Лондона в конфликт. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Андрей Келин ранее отмечал, что британское присутствие давно приобрело характер прямого участия. Он подчеркнул, что Великобритания втянута в противостояние «возможно, даже глубже, чем любая другая страна — член НАТО».