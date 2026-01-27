Британское военное присутствие на территории Украины значительно расширилось после прихода к власти правительства лейбористов в июле 2024 года. Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая перед комитетом по обороне Палаты общин британского парламента, официально подтвердил, что Лондон целенаправленно наращивает численность своего контингента. По официальной версии, военнослужащие обеспечивают безопасность дипломатической миссии, однако их реальная роль охватывает широкий спектр операций, включая непосредственную помощь в обороне.
Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства признал, что процесс усиления британских позиций приобрел системный характер. «С момента выборов это число выросло. Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе», — констатировал Джон Хили. По его словам, текущая ситуация является развитием работы оборонной секции посольства, которая возобновила деятельность еще в апреле 2022 года.
Тем временем российская сторона указывает на гораздо более глубокую вовлеченность Лондона в конфликт. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Андрей Келин ранее отмечал, что британское присутствие давно приобрело характер прямого участия. Он подчеркнул, что Великобритания втянута в противостояние «возможно, даже глубже, чем любая другая страна — член НАТО».