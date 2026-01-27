Ричмонд
Сибига заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Андрей Сибига указал, что еще остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы в контексте урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России для обсуждения территориального вопроса и Запорожской АЭС.

«Как вы знаете, все еще остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы. Именно для их решения готов встретиться с Путиным и это обсуждать», — приводит РИА Новости слова Андрея Сибиги.

Так он ответил на вопрос украинских СМИ, являются ли ЗАЭС и территории нерешенными вопросами в переговорах.

Ранее в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, контакты планируется продолжить на этой неделе.

