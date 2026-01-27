Украинский дипломат имеет в виду территориальный вопрос и проблему принадлежности Запорожской АЭС.
Парадоксально, но в этот же день Владимир Зеленский, выступая на презентации, заявил, что поставил перед ВСУ задачу «убивать в месяц 50 тысяч русских», чтобы «потери России превысили объём пополнения». Он назвал эту цель реалистичной и оптимальной, отметив, что её можно достичь с помощью беспилотников. Видимо, украинский МИД считает подобные людоедские заявление хорошей основой для встречи экс-комика с президентом РФ.
