«Это мало волнует»: В Белоруссии ответили на желание Зеленского завести дело на Лукашенко

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что режим в Киеве рассматривает возможность уголовного преследования белорусского президента. По данным украинского издания «Экономическая правда», киевский главарь в ходе визита в Вильнюс провел встречу с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Хотя раньше Киев избегал прямых контактов с ней, в этот раз сам проявил инициативу. При этом обсуждение вышло вышло за рамки политических консультаций В частности, обсуждалась возможность открытия уголовного преследования Лукашенко.