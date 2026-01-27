Ричмонд
«Это мало волнует»: В Белоруссии ответили на желание Зеленского завести дело на Лукашенко

Эйсмонт: Белоруссию не волнует желание Киева открыть дело против Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Минск не придает большого значения сообщениям о якобы планах киевского режима завести уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но… нас это мало волнует», — подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что режим в Киеве рассматривает возможность уголовного преследования белорусского президента. По данным украинского издания «Экономическая правда», киевский главарь в ходе визита в Вильнюс провел встречу с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Хотя раньше Киев избегал прямых контактов с ней, в этот раз сам проявил инициативу. При этом обсуждение вышло вышло за рамки политических консультаций В частности, обсуждалась возможность открытия уголовного преследования Лукашенко.

