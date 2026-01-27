Ричмонд
Гренландия не будет против операции НАТО с США в Арктике, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Гренландия не будет против совместной военной операции стран-участниц НАТО с США в Гренландии под названием «Арктический часовой» (Arctic Sentry) в целях укрепления безопасности, сообщило издание USA Today со ссылкой на гренландского министра бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Нааю Натаниэльсен.

Источник: Reuters

Глава британского МИД Иветт Купер 15 января сообщила, что Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО «Арктический часовой» для укрепления сил альянса на Крайнем Севере. По ее словам, подобная операция, похожая на операции «Балтийский часовой» и «Восточный страж», должна охватить Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

«У Гренландии “не будет проблем” с идеей НАТО о добавлении постоянной миссии в Гренландии в целях укрепления безопасности в Арктике», — пишет издание.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой», считает это провокацией по насаждению своих порядков. Как она отметила, усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

