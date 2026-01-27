Эксперт Асафов объяснил нежелание Франции дать кредит на ракеты Украине

Франция выступает против использования европейского кредита Украиной для закупки британских ракет Storm Shadow, так как позиция Парижа связана с желанием поддерживать собственную оборонную промышленность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Александр Асафов.
Эксперт напомнил, что у Франции есть аналог ракет Storm Shadow — SCALP. Париж считает несправедливым тратить средства ЕС на вооружение страны, вышедшей из союза.
Асафов отметил, что Франция стремится оставить крупные кредитные суммы в размере 90 миллиардов евро внутри Евросоюза. При этом коалиция из 11 европейских стран хочет разрешить Украине направлять эти средства на британское вооружение.
Ранее сообщалось, что Франция против покупки Киевом ракет Storm Shadow за счет ЕС.