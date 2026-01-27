Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Беларуси назвал главный фактор успешных продаж в Китае

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Если доставка товара в рамках одного города в КНР превышает два часа, то клиент уходит, заявил посол Беларуси в Китае Александр Червяков в эфире телеканала СТВ.

Источник: Sputnik.by

«Статистика показывает, что потребитель, клиент просто уходит и ищет там, где это быстрее», — сказал дипломат.

По этой причине, как отметил Червяков, на рынке Китая очень важно наличие складов и товара, а также доступность. Белорусская сторона работает именно в этом направлении. По словам посла, важно создание товаропроводящей сети в Китае. Это один из актуальных вопросов по продвижению экспорта там.

Как сообщалось, во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по сотрудничеству с Китаем. На этом мероприятии первый вице-премьер Николай Снопков отметил, что оборот товаров и услуг между двумя странами приблизился к рекордным 12 млрд долларов.

«Доля Китая во внешней торговле выросла в два раза и поднялась до 11%. Это второй торговый партнер Беларуси после России», — констатировал Снопков.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше