Посол Беларуси назвал главный фактор успешных продаж в Китае

«Статистика показывает, что потребитель, клиент просто уходит и ищет там, где это быстрее», — сказал дипломат.
По этой причине, как отметил Червяков, на рынке Китая очень важно наличие складов и товара, а также доступность. Белорусская сторона работает именно в этом направлении. По словам посла, важно создание товаропроводящей сети в Китае. Это один из актуальных вопросов по продвижению экспорта там.
Как сообщалось, во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по сотрудничеству с Китаем. На этом мероприятии первый вице-премьер Николай Снопков отметил, что оборот товаров и услуг между двумя странами приблизился к рекордным 12 млрд долларов.
«Доля Китая во внешней торговле выросла в два раза и поднялась до 11%. Это второй торговый партнер Беларуси после России», — констатировал Снопков.