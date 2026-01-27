NYT: Дания готова пересмотреть оборонный договор с США 1951 года

Издание цитирует Фредериксен, отмечая, что для Дании и её европейских партнеров вопрос о суверенитете является принципиальным и не подлежит обсуждению. «Она высоко оценила договор 1951 года, но не исключает возможности его пересмотра в рамках дискуссий, которые продолжаются между датскими и американскими официальными лицами уже несколько месяцев», — пишет издание.