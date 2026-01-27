NYT: Дания готова пересмотреть оборонный договор с США 1951 года

Датское правительство открыто для обсуждения изменения оборонного соглашения по Гренландии, но передача суверенитета над территорией исключена. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила об этом в интервью для газеты The New York Times (NYT).
Издание цитирует Фредериксен, отмечая, что для Дании и её европейских партнеров вопрос о суверенитете является принципиальным и не подлежит обсуждению. «Она высоко оценила договор 1951 года, но не исключает возможности его пересмотра в рамках дискуссий, которые продолжаются между датскими и американскими официальными лицами уже несколько месяцев», — пишет издание.
Премьер-министр также подчеркнула, что генсек НАТО Марк Рютте не имеет полномочий вести переговоры от имени Дании в данном вопросе. Она добавила, что переговорный процесс вошел в стадию традиционного дипломатического решения проблемы. По ее словам, Дания считает перспективным укрепление постоянного присутствия НАТО в Арктике, что может сыграть важную роль в формировании новой архитектуры безопасности.
После переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте 21 января президент США Дональд Трамп заявил о наметившихся контурах соглашения по Гренландии. Как сообщает портал Axios, предложение Рютте, представленное президенту Трампу, предполагает сохранение датского суверенитета над Гренландией и обновление условий оборонного соглашения 1951 года. Это даст возможность Соединенным Штатам размещать на острове военные объекты и «оборонительные зоны» в случае необходимости, определяемой НАТО.
Ранее сообщалось, что Дания на фоне угроз Трампа отправила в Гренландию военную технику.