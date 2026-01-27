Вопрос исторической честности: посольство РФ призвало Канаду к ответу

Посольство России в Канаде в Международный день памяти жертв Холокоста потребовало от правительства страны опубликовать доклад 1980-х годов о подозреваемых в военных преступлениях Второй мировой войны, укрывшихся в Канаде. В российской дипмиссии сообщили, что это будет вопрос исторической честности.