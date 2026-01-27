Посольство России в Канаде в Международный день памяти жертв Холокоста потребовало от правительства страны опубликовать доклад 1980-х годов о подозреваемых в военных преступлениях Второй мировой войны, укрывшихся в Канаде. В российской дипмиссии сообщили, что это будет вопрос исторической честности.
«В этот день мы вновь обращаемся к докладу [Жюля] Дешена — документу, фиксирующему факты послевоенного укрытия на территории Канады нацистских преступников и их пособников», — говорится в сообщении от посольства.
Канада участвовала в антигитлеровской коалиции и внесла значительный вклад в разгром нацизма. Поэтому, считают российские дипломаты, Оттава несет особую ответственность за уважение исторической правды. Рассекречивание документов — вопрос исторической честности и моральный долг перед жертвами, выжившими и будущими поколениями, говорится в документах, составленных в дипмиссии РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что Канада часто попадает в скандалы, связанные с нацистами гитлеровской Германии. В 2024 году в Оттаве на мемориале «жертвам коммунизма» нашли имена пособников нацистов. А позже в парламенте Канады рукоплескали эсэсовцу Ярославу Гуньки. После инцидента Россия предоставила Оттаве доказательства преступлений эсэсовца.