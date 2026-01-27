По его словам, британские военные продолжают обеспечивать безопасность посольства в Киеве и участвуют в операциях, связанных с поддержкой украинской армии. Министр подчеркнул, что военная активность Лондона на Украине сохраняется с апреля 2022 года — с момента возобновления работы оборонной секции посольства.
Хили также признал, что после июльских выборов численность контингента была увеличена. Он добавил, что Британия «продолжает наращивать поддержку Украины по её запросу», несмотря на растущие риски эскалации конфликта и критику со стороны ряда стран.
Ранее в МИД России предупредили, что любые западные войска на Украине будут считаться интервентами. Дипломаты заявили, что военные объекты и иностранные подразделения автоматически становятся законными целями для ВС РФ.
