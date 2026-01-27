Нацобрание Франции отклонило восьмой вотум недоверия кабмину Лекорню

Отметим, что эта резолюция стала восьмой с начала работы второго правительства Лекорню, которое было сформировано 12 октября 2025 года, и четвертой за последнюю неделю. Ее внесла правая партия «Национальное объединение», депутаты от которой возмутились решением премьера принять третью и заключительную часть закона о госбюджете в обход парламента.