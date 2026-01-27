Ричмонд
Нацобрание Франции отклонило восьмой вотум недоверия кабмину Лекорню

Нижняя палата парламента Франции в восьмой раз не поддержала резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню. За неделю это уже четвертый вотум недоверия кабмину.

Источник: Аргументы и факты

Национальное собрание Франции отклонило очередную резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню, свидетельствуют итоги голосования в нижней палате.

Заседание нацсобрания транслировалось на его сайте. Отставку кабмина поддержали 140 депутатов. При этом для принятия резолюции необходимо было набрать 289 из 577 голосов.

Отметим, что эта резолюция стала восьмой с начала работы второго правительства Лекорню, которое было сформировано 12 октября 2025 года, и четвертой за последнюю неделю. Ее внесла правая партия «Национальное объединение», депутаты от которой возмутились решением премьера принять третью и заключительную часть закона о госбюджете в обход парламента.

Напомним, после назначения премьер-министром Франции Лекорню продержался на этом посту месяц и подал в отставку спустя 12 часов после назначения кабинета министров. Затем президент Эммануэль Макрон снова назначил его премьером.

В МИД РФ отметили, что повторное назначение Лекорню говорит о кризисе демократии во Франции.

