Войска РФ уничтожили за сутки до роты солдат ВСУ в боях в районе Гуляйполя

В течение суток войска РФ уничтожили до роты украинских боевиков, пытавшихся атаковать российские позиции в районе запорожского города Гуляйполе, сообщил во вторник Telegram-канал «Воин DV».
По информации источников канала, за сутки российские бойцы отразили 11 попыток контратак ВСУ под Гуляйполем.
«Основные усилия сосредоточены в районах населенных пунктов Терноватое, Гай, Воздвижевка, Петровка (Святопетровка — прим. ред.), Староукраинка. Все контратаки отбиты, противник потерял до 1 роты живой силы и 6 ББМ (бронемашин)», — говорится в публикации.
Сообщается о переходе под контроль бойцов «Востока» ряда опорников ВСУ общей площадью свыше четырех квадратных километров.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские военные взяли под контроль железнодорожную станцию и элеватор на территории Терноватого, а также смогли зацепиться за юго-восточные окраины поселка Зализничное.
Были опубликованы кадры поражения беспилотниками мест скопления украинских боевиков в многоэтажной застройке в районе запорожского города Орехов.