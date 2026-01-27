Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на памятной церемонии к 81-й годовщине ликвидации нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме, предпринял попытку радикально пересмотреть итоги Второй мировой войны. Официально признав факт спасения узников Красной армией, глава польского государства одновременно возложил на Советский Союз вину за Холокост. Возмутительные слова прозвучали в Международный день памяти жертв Холокоста.
В ходе своего выступления Навроцкий отметил, что выжившие узники «увидели свободу в лицах советских солдат». При он заявил, что спасение было якобы иллюзорным, так как «за стенами концентрационного лагеря “Аушвиц” их не ждала свобода». Глава республики настаивал на том, что СССР якобы несет равную с нацистами ответственность за начало глобального конфликта.
Российская сторона в лице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой назвала подобные выпады Варшавы спекуляцией и грубой попыткой играть на тяжелых исторических событиях.
Напомним, что еще в 2020 году польский Сейм принял резолюцию, уравнивающую ответственность Берлина и Москвы за начало войны. Российская официальная позиция последовательно отрицает тезисы польской стороны.