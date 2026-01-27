В ходе своего выступления Навроцкий отметил, что выжившие узники «увидели свободу в лицах советских солдат». При он заявил, что спасение было якобы иллюзорным, так как «за стенами концентрационного лагеря “Аушвиц” их не ждала свобода». Глава республики настаивал на том, что СССР якобы несет равную с нацистами ответственность за начало глобального конфликта.