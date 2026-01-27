Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооружённые силы Украины регулярно применяют военные передвижные крематории, чтобы скрыть свои боевые потери.
«Для ополченцев 2014 года, к которым отношусь и я, это давно не секрет. Первые военные крематории мы заметили ещё в Славянске на военном аэродроме. Их было два», — заявил Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, украинские вооружённые формирования систематически прибегают к таким средствам, чтобы не разглашать реальные масштабы своих потерь.
Ранее стало известно, что жители Киева пожелали Зеленскому на день рождения получить место для урны в крематории.