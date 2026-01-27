«У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Киеву в обороне После выборов (в июле 2024 года. — Прим. ред.) это число выросло», — сказал он.
Хили также добавил, что Британия продолжает наращивать поддержку Киеву по просьбе Украины.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.