Британия увеличила число военных на Украине

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Великобритания увеличила число своих военных, находящихся на Украине, сообщил министр обороны королевства Джон Хили в ходе выступления в комитете по обороне палаты общин британского парламента. Видеозапись трансляции доступна на YouTube.

Источник: НАТО

«У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Киеву в обороне После выборов (в июле 2024 года. — Прим. ред.) это число выросло», — сказал он.

Хили также добавил, что Британия продолжает наращивать поддержку Киеву по просьбе Украины.

В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

