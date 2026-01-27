Ричмонд
NYT перечислила полномочия Трампа в «Совете мира»

Среди полномочий президента США Дональда Трампа в учрежденном им «Совете мира» — назначать высокопоставленных чиновников, которые будут помогать в управлении сектором Газа, а также распределять среди них обязанности. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на проект резолюции.

Источник: AP 2024

Дональд Трамп будет иметь право утверждать резолюции «Совета мира» и приостанавливать их действие в экстренных случаях. Одно из должностных лиц «Совета мира» — «высокопоставленный представитель» по Газе, который будет контролировать орган, управляющий анклавом.

Трамп также должен назначить командующего международными силами по стабилизации. Резолюция датирована 22 января, на документе нет подписи президента США. Был ли текст окончательной версией резолюции, неизвестно.

Устав «Совета мира» подписали 22 января представители 20 стран, в том числе США. Изначально организация формировалась для контроля соблюдения прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. Затем Дональд Трамп расширил полномочия органа для урегулирования конфликтов и в других точках мира.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
