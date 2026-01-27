Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова обвинила президента Польши в глумлении над жертвами Холокоста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявления президента Польши Кароля Навроцкого о роли советских воинов в освобождении узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом дипломат заявила российским СМИ.

Захарова назвала глумлением над памятью жертв Холокоста слова президента Польши.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявления президента Польши Кароля Навроцкого о роли советских воинов в освобождении узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом дипломат заявила российским СМИ.

«Это глумление над памятью жертв Холокоста», — заявила Мария Захарова. Ее слова передает издание ТАСС.

Ранее стало известно, что российскую делегацию не пригласили на торжественные мероприятия к 81‑й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Российские дипломаты накануне самостоятельно возложили венки в память о погибших узниках и красноармейцах, освободивших лагерь.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше