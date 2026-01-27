Захарова обвинила президента Польши в глумлении над жертвами Холокоста

Захарова назвала глумлением над памятью жертв Холокоста слова президента Польши.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявления президента Польши Кароля Навроцкого о роли советских воинов в освобождении узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом дипломат заявила российским СМИ.
«Это глумление над памятью жертв Холокоста», — заявила Мария Захарова. Ее слова передает издание ТАСС.
Ранее стало известно, что российскую делегацию не пригласили на торжественные мероприятия к 81‑й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Российские дипломаты накануне самостоятельно возложили венки в память о погибших узниках и красноармейцах, освободивших лагерь.