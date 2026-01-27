Эксперт Артамонов оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на РФ

Полномасштабная наступательная кампания Европы против России маловероятна. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт, профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов.
По его мнению, одной лишь текущей кампании по перевооружению стран ЕС для такого столкновения недостаточно. Для этого потребовалась бы не только серийная продукция, но и большая армия с интегрированными системами, включая спутниковые группировки и высокие вычислительные мощности.
Эксперт отметил, что такие возможности в настоящее время есть в основном у США. Европе также необходимо собственное масштабное производство танков и самолетов.
Артамонов добавил, что у Европы существует проблема с сырьем, включая редкоземельные элементы. При этом европейские страны по-прежнему сохраняют коммерческие контракты с Россией.
Ранее сообщалось, что Польша оказалась не готова к современным военным конфликтам.