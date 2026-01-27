Ричмонд
Дэвис: слова Зеленского о территориях оторваны от реальности

Дэниел Дэвис заявил, что слова Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины со стороны США оторваны от реальности.

Источник: Аргументы и факты

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе пойти на территориальные уступки оторваны от реальности.

«Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории», — отметил Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он добавил, что слова Владимира Зеленского о полной готовности документа о гарантиях безопасности для Украины также не имеют ничего общего с действительностью, так как США не давали официальный комментарий по поводу этого вопроса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ключевой вопрос, о котором говорил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, касался территорий. Его пока не решили. Кроме того, по словам Владимира Зеленского, документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США полностью готов.

