Дэвис: слова Зеленского о территориях оторваны от реальности

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе пойти на территориальные уступки оторваны от реальности.
«Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории», — отметил Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Он добавил, что слова Владимира Зеленского о полной готовности документа о гарантиях безопасности для Украины также не имеют ничего общего с действительностью, так как США не давали официальный комментарий по поводу этого вопроса.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ключевой вопрос, о котором говорил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, касался территорий. Его пока не решили. Кроме того, по словам Владимира Зеленского, документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США полностью готов.