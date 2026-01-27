Дания хочет пересмотреть оборонный договор с США 1951 года

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью The New York Times заявила, что правительство готово обсуждать модернизацию действующего с 1951 года соглашения об обороне Гренландии, однако вопрос о передаче суверенитета над островом не подлежит обсуждению.
По её словам, это является «красной линией» как для Дании, так и для её европейских союзников. Фредериксен подчеркнула, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не уполномочен вести от имени Дании переговоры по этому вопросу, а сам диалог с американскими представителями уже несколько месяцев ведётся в традиционном дипломатическом русле.
При этом она отметила важность укрепления постоянного присутствия НАТО в Арктике как элемента новой архитектуры безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп, ссылаясь на переговоры с Рютте, заявлял о появлении контуров возможной сделки по Гренландии. По данным портала Axios, обсуждаемый проект предполагает сохранение датского суверенитета, но обновление оборонного соглашения, которое может позволить США создавать на острове военные базы и «зоны обороны» в случае необходимости со стороны НАТО.
Ранее были названы главные причины одержимости Трампа Гренландией.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.