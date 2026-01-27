Ричмонд
Захарова назвала глумлением над памятью жертв Холокоста высказывания Навроцкого: его заявление чудовищно

Захарова: Навроцкий допустил глумление над памятью жертв Холокоста.

Источник: Комсомольская правда

Президентт Польши Кароль Навроцкий допустил глумление над памятью жертв Холокоста. Так оценила высказывания польского лидера во время памятной церемонии в музее Освенцима официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это глумление надо памятью жертв Холокоста», — цитирует комментарий Захаровой ТАСС.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий, признав освобождение концлагеря Аушвиц-Биркенау советскими солдатами, обвинил СССР в причастности к Холокосту. Выступая на годовщине освобождения концлагеря Освенцим, он исказил историю.

При этом Навроцкий в очередной раз потребовал от Германии выплаты Польше репараций в качестве компенсации за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны. Речь идёт о 6,2 трлн злотых (примерно 1,3 трлн долларов), которые Польша потребовала от Германии в 2022 году. Германия отвергла претензии Варшавы, мотивируя это тем, что ранее выплаты в рамках репараций уже были произведены.

Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
