Захарова назвала глумлением над памятью жертв Холокоста высказывания Навроцкого: его заявление чудовищно

При этом Навроцкий в очередной раз потребовал от Германии выплаты Польше репараций в качестве компенсации за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны. Речь идёт о 6,2 трлн злотых (примерно 1,3 трлн долларов), которые Польша потребовала от Германии в 2022 году. Германия отвергла претензии Варшавы, мотивируя это тем, что ранее выплаты в рамках репараций уже были произведены.