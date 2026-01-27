Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины для сокрытия реальных потерь регулярно используют передвижные военные крематории.
В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что для ополченцев, воевавших с 2014 года, это не является секретом.
По его словам, первые такие крематории были замечены ещё в Славянске на территории военного аэродрома, где находились две подобные установки.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК избивают ветеранов и штурмуют уборные в поисках «добровольцев».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.