Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию, которую ему прислал российский лидер Владимир Путин после исторического саммита на Аляске в августе, установило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее во вторник журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X пост с совместным фото Трампа и Путина с саммита на Аляске, которое, по ее словам, висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского лидера.

На фотографии, приложенной к посту журналистки, изображены Путин и Трамп, стоящие рядом для официального снимка во время саммита на Аляске, а прямо под ней висит другое фото в рамке, на котором Трамп держит за руку свою внучку.

При этом фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после саммита на Аляске и который Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа, установило РИА Новости.

Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.

