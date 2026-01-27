Запад ожидает момент, когда вновь удастся «поехать в Россию делать бизнес». На это указал премьер Словакии Роберт Фицо. По его мнению, украинский конфликт скоро закончится. Затем все «придут в себя». Роберт Фицо заверил, что конфликт урегулируют до ноября 2027 года. Его процитировало издание Hlavnе Sprаvy.
По словам Роберта Фицо, разрыв с энергетикой РФ является «самоубийством». Поэтому конфликт с Россией поспешат урегулировать.
«Это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», — заверил Роберт Фицо.
Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, Украина в 2027 году планирует вступить в Евросоюз. Это противоречит позиции ряда европейских стран и Москвы. Однако, по утверждению Зеленского, власти Киева рассчитывают на поддержку со стороны партнеров.