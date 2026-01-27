Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо назвал возможный срок окончания конфликта на Украине: что говорят политики

Фицо заявил, что конфликт на Украине завершится до ноября 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Запад ожидает момент, когда вновь удастся «поехать в Россию делать бизнес». На это указал премьер Словакии Роберт Фицо. По его мнению, украинский конфликт скоро закончится. Затем все «придут в себя». Роберт Фицо заверил, что конфликт урегулируют до ноября 2027 года. Его процитировало издание Hlavnе Sprаvy.

По словам Роберта Фицо, разрыв с энергетикой РФ является «самоубийством». Поэтому конфликт с Россией поспешат урегулировать.

«Это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», — заверил Роберт Фицо.

Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, Украина в 2027 году планирует вступить в Евросоюз. Это противоречит позиции ряда европейских стран и Москвы. Однако, по утверждению Зеленского, власти Киева рассчитывают на поддержку со стороны партнеров.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше